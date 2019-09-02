Долгожданный новый мост в российском поселке рухнул через сутки после открытия

В Свердловском поселке Филькино через сутки после открытия провалился мост через реку Каква, который открыли 31 августа. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Пристав, передает Ura.ru.

Жители дожидались моста через Какву с 2017 года. Сначала им обещали построить пешеходный мост на двутавровых балках высотой пять метров и шириной 1,5 метра, но передумали. Затем жителям пообещали понтонный мост шириной один метр.

«Очень узкий. Прошли сутки, и он развалился», — рассказала Пристав.

Как сообщил глава Серовского городского округа Василий Сизиков, строительство моста продолжается и он пока не введен в эксплуатацию. Он объяснил, что в реке Каква высокий уровень воды, и в мост попало бревно, сейчас поломку чинят. Глава округа пообещал, что мост восстановят в течение суток, и отметил, что он сертифицирован должным образом.

15 июля сообщалось, что жители Филькино самостоятельно построили мост через Какву, на это у них ушло три недели и 10 тысяч рублей. Пристав рассказывала, что материалы для переправы — скобы, доски, бревна, — собирали «всем миром». Женщина отметила, что по новой переправе шириной около метра удобно перемещать коляски.

Мост через Какву разрушился в 2017 году, летом администрация предложила жителям воспользоваться лодкой. Прокуратура сочла этот способ опасным, суд обязал мэрию восстановить мост, но власти обжаловали это решение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» против чиновников, которые долго не строили мост через Какву.

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