Власти российского города ответят за отказ строить мост взамен разрушенного

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за того, что чиновники в Серове (Свердловская область) долго не могли построить рядом с селом Филькино мост через реку Каква. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Мост через Какву разрушился в 2017 году. По версии следствия, представители мэрии знали о сложившейся ситуации, но не приняли никаких мер, чтобы обеспечить людям переправу.

В СК считают, что произошло нарушение прав жителей на пользование образовательными, медицинскими, транспортными, торговыми и бытовыми услугами.

После обрушения моста единственным способом связи с другими населенными пунктами осталась дорога через поселок Медянкино — зимник, проложенный через завод. Для проезда по нему необходим пропуск, пишет Znak.com. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, но прокуратура сочла этот способ небезопасным. Суд по иску прокуратуры обязал мэрию восстановить мост, но власти обжаловали это решение. Всего в селе живет 13 человек.

Ранее жители деревни Филькино получили квитанции об оплате за несуществующий вывоз мусора. При этом местный депутат утверждал, что в деревню нельзя проехать на машине, попасть в нее можно было только через мост, поэтому мусор из Филькино не вывозили.

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