Россияне год прождали от властей новый мост и построили его сами за три недели

Жители уральского села Филькино самостоятельно построили пешеходный мост через реку Каква, возведения которого они год дожидались от местных властей. Об этом сообщила газета «Глобус».

На возведение моста у жителей ушло три недели и 10 тысяч рублей, пишет издание. Местная жительница Анастасия Пристав рассказала, что материалы для переправы — скобы, доски, бревна, — собирали «всем миром». Женщина отметила, что по новой переправе шириной около метра удобно перемещать коляски.

«Теперь намного легче будет. Понятно, что это временно, но хоть на какое-то время хватит этой переправы», — добавила Пристав.

На столбе, оставшемся от рухнувшего моста, жители установили табличку «Мы любим Филькино».

Мост через Какву разрушился в 2017 году, после чего единственным способом связи с другими населенными пунктами осталась дорога через поселок Медянкино. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, но в прокуратуре этот способ сочли опасным. Суд обязал мэрию восстановить мост, но власти обжаловали решение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» против чиновников, которые долго не строили мост через Какву. По версии следствия, представители мэрии знали о сложившейся ситуации, но не приняли никаких мер, чтобы обеспечить людям переправу. СК считает, что власти нарушили права жителей на пользование образовательными, медицинскими, транспортными, торговыми и бытовыми услугами.

Ранее жители деревни Филькино получили квитанции об оплате за несуществующий вывоз мусора. Местный депутат утверждал, что в деревню нельзя проехать на машине, попасть в нее можно было только через мост, поэтому мусор из Филькино не вывозили.

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