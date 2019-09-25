В школах российского региона отменили уроки из-за холода

В школах Красноармейского муниципального района Челябинской области из-за отсутствия отопления отменили занятия у начальных классов и сократили время уроков у старшеклассников, сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий приказ от 24 сентября.

Региональные чиновники оказались не в курсе ситуации в районе. Министр образования области Александр Кузнецов в разговоре с изданием обещал разобраться в происходящем. «Еще неделю назад было сказано, что по мере необходимости социальные учреждения должны подключаться к отоплению. Видимо, есть какие-то проблемы в Красноармейском районе», — сказал он.

24 сентября челябинский губернатор Алексей Текслер в своем Instagram писал, что поручил главам муниципалитетов начать отопительный сезон в этом году раньше обычного и дать тепло во все дома до конца месяца. Особое внимание он сказал уделять детским садам и школам, которые необходимо начать отапливать первыми.

Ранее из-за неготовности котельных и нехватки топлива в трех районах Еврейской автономной области был введен режим ЧС. Проблемы с подачей тепла возникли в 16 населенных пунктах с общей численностью населения в 16 тысяч человек — это 10 процентов от всего населения региона.

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