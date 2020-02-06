Компания шокировала клиентку приветствием «Добрый день, сука»

Жительница Великобритании Сью Мичан (Sue Meechan) отправила запрос на покупку двухкомнатной квартиры и получила ответный email от застройщика, начинавшийся с обращения «Добрый день, сука». Об этом сообщает The Sun.

55-летняя женщина была шокирована оскорбительным письмом и не смогла найти объяснения произошедшему. При этом текст письма был написан в рамках делового этикета. Мичан сразу же пожаловалась, и компания принесла ей извинения. Однако объяснить, по какой причине к ней так обратились, в организации не смогли. В настоящее время застройщик проводит расследование инцидента.

После того как Мичан написала жалобу, ей позвонил представитель компании. Во время разговора он спросил, заинтересована ли она в покупке квартиры. Женщину возмутил подобный вопрос, и она ответила, что больше не собирается что-либо покупать у застройщика.

Представитель компании поблагодарил Мичан за обращение и сообщил, что они не смогли дозвониться до нее. Затем он предложил несколько способов для связи и вежливо попрощался.

Ранее об оскорбительных шутках высказался российский телеведущий Иван Ургант. В эфире своего вечернего шоу он примерил украшенную занавесками из бахромы шляпу. Ургант пояснил, что головной убор настроен таким образом, что закрывается, как только он начинает произносить оскорбительную для кого-либо шутку.

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