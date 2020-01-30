Ведущий Иван Ургант в эфире телешоу «Вечерний Ургант» нашел способ избежать оскорбительных шуток. Для этого он примерил особую шляпу, похожую на ту, в которой был певец Билли Портер на вручении музыкальной премии «Грэмми». Видео выпуска опубликовано на сайте Первого канала.

Необычная шляпа была украшена занавесками из бахромы. При этом передняя часть могла раздвигаться при необходимости, открывая или закрывая лицо исполнителя. Такой же головной убор показал и шоумен.

«Я эту шляпу не контролирую. Она настроена таким образом, что закрывается, если я начинаю произносить шутку, которая может кого-то оскорбить», — пояснил Ургант. В момент, когда он сказал о французском актере Жераре Депардье, шляпа полностью скрыла его лицо.

После реплики Ургант передал головной убор соведущему Дмитрию Хрусталеву. Он объяснил, что коллеге аксессуар «идеально подходит по стилю». «Кстати удобная штука. Тебя, например, останавливает сотрудник ГИБДД, просит пройти анализ, а ты: опа, и все, в домике», — отметил Хрусталев.

И Ургант, и Хрусталев высмеяли ситуации, в которые попали за время работы на передаче. 28 января ведущий Первого канала извинился перед православными активистами за шутку о Христе. В выпуске, показанном в Рождество, также участвовал французский актер Жерар Депардье. Во время интервью он в том числе сравнил Христа с поросенком. В апреле 2019 года Хрусталева лишили водительских прав из-за отказа пройти тест на алкоголь и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Директор телеведущего объясняла, что Хрусталев был трезв, но торопился на эфир.

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