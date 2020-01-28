Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

«Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия», — сказал Ургант в самом начале первого выпуска передачи после трехнедельного перерыва. Ведущий подчеркнул, что это «не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями».

Он также прокомментировал обращение с требованием завести на него уголовное дело. «У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор», — заметил Ургант. Однако он подчеркнул, что чувствует гордость за то, что «стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора». На требование лишить гражданства России ведущий заметил, что согласно Конституции страны, этого нельзя сделать или же ее необходимо поменять.

Ургант заключил, что цель юмористического шоу — развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они в том числе говорят и о религии. По его словам, в работе не нужно бояться использовать все, что связано с религией, чтобы не делать ее табуированной, закрытой темой.

Православных активистов возмутил коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Активисты посчитали, что изображение пародировало икону о рождении Христа. В том же эфире французский актер Жерар Депардье сравнил Христа с поросенком. Выпуск был показан 7 января 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!