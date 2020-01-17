Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве. Слова Познера приводит URA.RU.

Он заявил, что не может серьезно относиться к выступлениям подобных организаций. «То, что его не лишат российского гражданства, — в этом я убежден», — подчеркнул журналист.

По его словам, с вопросами о программе, из-за которой разгорелся скандал, следует обращаться к Первому каналу. Познер также отметил, что дружит с Ургантом и никакое движение не изменит его отношения к нему.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

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