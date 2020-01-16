Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Православное общественное движение «Сорок сороков» потребовало лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Соответствующая петиция за авторством организации появилась на сайте CitizenGo.

Участников движения возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

Гостями передачи стали французский актер Жерар Депардье и российский рэпер Джизус. Активисты подчеркнули, что Депардье сравнил Христа с поросенком, говоря о том, что во время его приготовления «приносит его в жертву», но не на кресте, а на блюде. Они также посчитали, что Джизус пропагандировал деструктивный образ жизни.

По мнению авторов петиции, Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих. Они назвали такое поведение ведущего недопустимым и потребовали от Первого канала убрать «Вечернего Урганта» с сетки вещания и наказать редакторов и сотрудников канала, допустивших ее выход в эфир. Авторы обращения также потребовали от них извинений.

Кроме того, активисты призвали внести в Конституцию запрет двойного гражданства. Они заявили, что Урганта и других людей, имеющих иностранный паспорт, необходимо лишать российского гражданства.

В июне 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Ургант получил гражданство Израиля. Телеведущий заявил, что не собирается уезжать из России.

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