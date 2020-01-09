Жена Эрнста пришла к Урганту и расшутилась по поводу своей беременности

Беременная актриса и жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья пришла в шоу «Вечерний Ургант» и расшутилась на тему своего положения. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

Перед выходом в студию ведущий шоу Иван Ургант спросил у Эрнст, хочет ли она, чтобы зрители видели ее живот, или желает скрыть факт беременности. Актриса в шутку притворилась, что не понимает, о чем говорит Ургант. «Просто не показываем, или вы не знали, что вы в положении?» — спросил ведущий. Гостья в ответ рассмеялась.

Когда актриса вместе со своим коллегой по цеху Леонидом Бичевиным сели на диван, Эрнст пошутила, что оливье в этом году был хорош, намекнув на увеличившийся живот. Она также поздравила телезрителей с Новым годом и Рождеством, на что Ургант ответил, что при виде актрисы понимает, что Рождество должно состояться со дня на день.

Софья Эрнст и Леонид Бичевин сыграли в фильме о декабристах «Союз спасения». Ранее двое других актеров, сыгравших в картине, пришли на шоу «Кто хочет стать миллионером?» и затруднились ответить на вопрос о декабристах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!