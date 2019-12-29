Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах

На шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» актеры Павел Баршак и Ефим Петрунин, сыгравшие декабристов в фильме «Союз спасения», затруднились с ответом на вопрос о декабристах.

Во второй части выпуска артисты добрались до восьмого вопроса стоимостью 25 тысяч рублей. Ведущий Дмитрий Дибров спросил, кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и в Сибирь. Среди вариантов были Николай I, Александр II, Александр III и Николай II.

Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос. Ему не смог подсказать и второй игрок, Петрунин, исполнивший роль поручика того же Черниговского полка.

В итоге актеры совещались около четырех минут и наугад назвали правильный ответ. Пользователи соцсетей высмеяли артистов за незнание фактов об истории декабристов.

Режиссер «Союза спасения» Андрей Кравчук вступился за артистов. В беседе с журналистами Telegram-канала «Подъем» он объяснил, что актеры сделали упор на изучении манеры поведения своих персонажей, а исторический контекст «недоисследовали». Режиссер подчеркнул, что Баршак и Петрунин к тому же сильно волновались.

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