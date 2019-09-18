Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» подшутил над озадаченной участницей

Ведущий британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson) подшутил над участницей и ее родственником из-за возникших у них сложностей с ответом на вопрос, сообщает The Sun.

Участница по имени Джоди (Jodie) не смогла ответить на вопрос «Если говорить о британских элитных вооруженных подразделениях, как расшифровывается буква "А" в аббревиатуре САС?» Девушка воспользовалась подсказкой «звонок другу» и призвала на помощь отчима Кевина (Kevin).

Однако мужчина тоже затруднился ответить на вопрос. Среди вариантов он выбрал два одновременно, посчитав их за один. После уточнения Кевин дал другой ответ, но пояснил, что уверен в нем лишь на 50 процентов.

Кларксона развеселил такой диалог. «Какое же шоу у нас тут получилось», — заметил он. В итоге девушка решила взять еще одну подсказку — совет ведущего. «Вот, что я думаю. Как по мне, вам стоило немного узнать обо мне, прежде чем приходить сюда, потому что я снял всего-то четыре документальных фильма по военной истории», — отшутился Кларксон.

Для Джоди это стало неожиданностью. В итоге Кларксон подтвердил вариант отчима, девушка правильно ответила на вопрос и продолжила участие в передаче.

Ранее сообщалось, что адвокат из Германии Ян Штро (Jan Stroh) в течение 15 лет готовился к участию в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и выиграл главный приз — миллион евро.

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