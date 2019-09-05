Мужчина 15 лет готовился к «Кто хочет стать миллионером?» и стал миллионером

Адвокат из Германии Ян Стро (Jan Stroh) в течение 15 лет готовился к участию в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и выиграл главный приз — миллион евро. Об этом сообщает The Guardian.

35-летний Стро даже реконструировал студию немецкой версии программы в подвале своего дома в Гамбурге. В его домашней версии шоу были предусмотрены звуковые и световые эффекты.

Он подавал заявки на участие несколько раз, однако получал отказы. Наконец ему повезло, и мужчина получил приглашение на съемки.

Стро заявил, что ни разу не пропустил ни один из 1 407 выпусков шоу: в подростковом возрасте он даже не посещал семейные праздники, чтобы выкроить время на просмотр. После этого он обычно подробно разбирал вопросы и ответы, пытаясь выучить как можно больше информации наизусть. Также он устраивал домашние викторины, куда приглашал друзей.

«Тот факт, что я потратил почти 16 лет, воспроизводя шоу на своей собственной викторине, со всеми звуковыми эффектами, безусловно, дал мне преимущество», — сказал он. Мужчина признался, что по-настоящему расслабился после ответа на вопрос стоимостью 500 евро. «Я подумал про себя: все будет хорошо, просто попытайся представить, что это обычный вечер на собственной домашней викторине», — признался Стро.

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