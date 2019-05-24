«Кто хочет стать миллионером?» решили закрыть в США

В США решили закрыть телевикторину «Кто хочет стать миллионером?», сообщает The Variety. Шоу выходило на телевидении на протяжении 17 лет.

«После успешного 17-летнего выхода "Кто хочет стать миллионером" не вернется на телеэкраны страны в сезоне 2019/2020», — сказал изданию представитель телешоу. Причины закрытия проекта он не пояснил.

Впервые в США программу стали показывать в 1999 году на телеканале ABC. Формат передачи не отличается от той, что существует в настоящее время в России. Участники отвечают на вопросы, каждый из которых сложнее предыдущего, и выигрывают деньги. С каждым верным ответом сумма выигрыша увеличивается вплоть до вопроса на один миллион долларов.

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Как отмечает The Daily Mail, именно в «Кто хочет стать миллионером?» участники впервые в истории американского телевидения могли получить такой крупный денежный приз.

В настоящее время программа продолжает выходить в других странах мира, в том числе в Великобритании и России. Ведущим британской версии является бывшая звезда Top Gear Джереми Кларксон.

Ранее преподаватель английского языка Джон Робинсон стал первым, кто за последние 13 лет дошел до финального вопроса в британском «Кто хочет стать миллионером?» Он понял, что не сможет точно ответить, и решил забрать уже заработанный выигрыш.

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