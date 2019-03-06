К создателям «Кто хочет стать миллионером?» подали иски на 87 миллионов рублей

Телевизионный центр «Останкино» обратился в Московский Арбитражный суд с двумя исками к компании, производящей телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Как сообщает Rambler News Service общая сумма претензий к организации «Красный квадрат» составила 87 миллионов рублей.

Документы поступили в суд в феврале. Слушания по иску на 19,5 миллиона рублей начнутся 27 марта. Рассмотрение второго дела начнется 1 апреля.

Суть претензий, описанных в исках, не разглашается.

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Ранее главред передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, работающий по договору с компанией «Красный квадрат», обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в подкупе. По словам Бера, Друзь хотел заранее узнать все вопросы к телевикторине и обманом получить главный приз, — три миллиона рублей.

Компании-производители обеих передач приняли решение отстранить от участия в программах и Бера, и Друзя. Первый канал поддержал такое решение.

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