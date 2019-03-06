Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за долгое время дошел до финала

Преподаватель английского языка Джон Робинсон (John Robinson) стал первым, кто за последние 13 лет дошел до финального вопроса на миллион фунтов стерлингов (больше 87 миллионов рублей по текущему курсу) в британском шоу «Кто хочет стать миллионером?». Чувствуя, что он не справится с вопросом, учитель не стал отвечать, забрав половину этой суммы. Авторы программы в Twitter поздравили финалиста с победой.

— Who Wants To Be A Millionaire? (@MillionaireUK) 04 марта 2019, 22:00

Издание Evening Standard отмечает, что последний раз игрок доходил до вопроса на миллион в 2006 году.

От Робинсона требовалось ответить, кто из четырех премьер-министров Великобритании в прошлом не занимал пост главы МИД — Уинстон Черчилль, Энтони Иден, Гарольд Макмиллан и Алек Дуглас-Хоум. Участник викторины не знал правильного ответа, и, решив не рисковать, забрал 500 тысяч фунтов стерлингов (43,5 миллиона рублей). Правильным ответом на вопрос оказался вариант с Черчиллем.

Ведущий программы Джереми Кларксон назвал Робинсона «сказочным игроком», а выпуск с его участием «экстраординарным». Это первый игрок при Кларксоне, достигший в передаче такого результата. Кларксон стал ведущим шоу в мае 2018 года, сменив Криса Таррента.

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