Ургант сразился с Кридом в Counter-Strike и одержал победу

Телеведущий Иван Ургант возглавил команду по игре в Counter-Strike и сразился с артистом Егором Кридом, который стал капитаном другой сборной. Виртуальный бой, приведший к победе, транслировался в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам шоумена, сначала он собирал сборную из коллег, чтобы бросить вызов профессиональным киберспортсменам. В нее, помимо Крида, вошли рэперы Федук и Киевстонер, а также сотрудник «Вечернего Урганта» Константин Анисимов. Однако позднее он принял решение сделать Крида капитаном второй команды и каждому набрать смешанную сборную из профессионалов и любителей.

«Давно я с ножом не выходил в небольшой ближневосточный город», — заявил Ургант, начав игру. Во время первого столкновения он так разнервничался, что встал со стула и закричал. Через некоторое время, когда ведущий отвлекся на разговор, его персонажа убил соперник, которым управлял Федук. В другом раунде он стал жертвой персонажа Крида. Ведущий азартно играл, крича на соперников. «Я, к сожалению, знаю и песни врага», — заметил он. В серии раундов его команда одержала победу.

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