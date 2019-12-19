Ургант раскрыл тайную предысторию первого выпуска шоу «Прожекторперисхилтон»

Телеведущий Иван Ургант раскрыл предысторию съемок первого выпуска известного шоу «Прожекторперисхилтон» резидентам YouTube-шоу «Что было дальше?» По его словам, за несколько часов до записи первого эфира он стал отцом, но никому не рассказал об этом, сохранив тайну. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

По словам Урганта, в мае 2008 года в день, когда футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом лиги УЕФА, он провел корпоративное мероприятие в Москве и отправился домой. Внезапно ему позвонила супруга, находящаяся в тот момент в Санкт-Петербурге, и сообщила, что у нее раньше предполагаемого срока начались роды.

Ведущий отправился в аэропорт и первым рейсом улетел в Петербург. В роддоме он поцеловал новорожденную дочь Нину и сразу же уехал в Пулково, чтобы вернуться обратно в столицу. Из московского аэропорта он направился в студию «Останкино», где состоялась запись первого выпуска шоу «Прожекторперисхилтон».

«Если вы хотите посмотреть, что чувствует человек, у которого только что родился ребенок и который никому из тех, кто сидел за столом, об этом не сказал, вы можете посмотреть самый первый выпуск "Прожекторперисхилтон"», — пояснил Ургант. Он отметил, что прежде никогда публично не рассказывал эту историю. Его собеседники сочли ее потрясающей.

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