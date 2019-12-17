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На российском канале пошутили о первом интервью Зеленского

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На российском телеканале пошутили о первом интервью президента Украины Владимира Зеленского «России 1». Это произошло в эфире передачи «Вечерний Ургант», запись которой опубликована на сайте Первого канала.

Телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев разыграли диалог, в котором сделали отсылку к словам украинского лидера. Ургант начал передачу с того, что спросил Хрусталева, как он провел выходные. В ответ Хрусталев рассказал о поездке к родственникам девушки, а также о том, что первая встреча прошла хорошо, поднимали важные вопросы. Затем ведущий добавил: «Главное — положено начало общению».

Похожую фразу ранее произнес Зеленский во время интервью каналу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». «Главное, что мы все начали общаться», — ответил он российскому корреспонденту.

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