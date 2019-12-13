Зеленский опроверг информацию о первом интервью российскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что дал интервью телеканалу «Россия 1». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1».

По его словам, он просто отвечал на вопросы журналистов во время подходов к прессе на улице возле отеля в Париже, где проходил саммит «нормандской четверки». «Это было в 1:30 ночи, журналистка что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое "интервью"», — пояснил он.

Показ интервью с Зеленским анонсирован на воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Помимо беседы, корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Он пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!