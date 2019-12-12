Зеленский дал первое интервью российскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обещают показать в это воскресенье, 15 декабря, на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Корреспондент также записал реакцию окружения украинского лидера на его разговор с Зеленским.

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский корреспонденту.

Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Во время пресс-конференции 10 октября президент пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».

Тем не менее еще 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Зеленский несколько минут общался с журналистами телеканала «Россия 1». Второй ведущий «60 минут» Евгений Попов успел задать украинскому лидеру вопрос о встрече в «нормандском формате».

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