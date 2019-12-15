Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Телеканал «Россия 1» опубликовал интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал российскому журналисту. Запись программы «Москва.Кремль.Путин» доступна на YouTube-канале вещателя.

Зеленский в ходе «нормандского саммита» 9 декабря столкнулся со съемочной группой телеканала и ответил на два вопроса продюсера программы Елены Меньшиковой: он оценил первую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а также представил свое видение минских соглашений. При этом до того, как он начал отвечать, охранники пытались не пропустить журналистов к президенту.

Беседа Зеленского с Меньшиковой продлилась около минуты. Ранее «Россия 1» анонсировал интервью как «полноценное». Позднее Зеленский опроверг заявление об интервью: «Это было в 1:30 ночи, журналистка что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое "интервью"», — пояснил он.

Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Он пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».

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