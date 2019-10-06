Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства. Об этом в интервью программе «Светская жизнь», запись которой опубликована в YouTube, заявила актриса одноименного шоу Елена Кравец.

Кравец призналась, что о таком желании Зеленского узнала после того, как позвонила ему, чтобы выразить восхищение его речью на День независимости. «Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?" Он: "Конечно"», — сказала она.

По словам актрисы, несмотря на то, что Зеленский занимает новое положение в стране, он до сих пор не удалился из общих чатов участников «Квартала 95». Более того, как отметила Кравец, украинский лидер вычитывает все шутки сценаристов шоу о себе и своей супруге.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

13 августа сообщалось, что Зеленский выполнил предвыборное обещание полностью выйти из бизнеса и передал соратникам и партнерам свои доли во всех компаниях, в том числе в «Квартале 95».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!