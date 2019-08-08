Киностудия Зеленского нашла комика на его роль

Киностудия «Квартал 95», которую до своего избрания президентом Украины возглавлял Владимир Зеленский, нашла комика на роль своего бывшего худрука. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает «Украинская правда».

Предполагается, что пародировать Зеленского на ближайшем концерте студии «Вечерний квартал» будет бывший участник дуэта «Братья Шумахера» Юрий Великий. Официального подтверждения этой информации тем не менее не последует до самого шоу.

«Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа», — сообщил источник издания.

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Великий ранее опубликовал в своем Instagram пародию на президента Украины. 20 июня «Квартал 95» также объявлял кастинг на роль Зеленского в своих фильмах, телепередачах и на концертах.

В июле стало известно, что в основу сериала «Сваты», продюсером которого был Зеленский, легли реальные истории жизни главы государства. Кроме того, помощник президента Сергей Шефир заявил, что Зеленский вернется к работе в «Квартале 95» по окончании срока своих полномочий.

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

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