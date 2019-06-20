На Украине объявили кастинг на роль Зеленского

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал». Об этом сообщается на сайте студии.

«Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», — сказано в объявлении. В конкурсе может принять участие любой желающий. Пародист должен иметь голос «с хрипцой».

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

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