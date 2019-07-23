Сериал «Сваты» оказался основан на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу сериала легли реальные истории жизни главы государства Владимира Зеленского и его самого. Об этом сообщает портал Ib.ua.

По словам Шефира, телепроект получил популярность из-за наличия в сюжете эпизодов, которые частично основывались на семейных историях, «моей и Володиной». «Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности», — добавил помощник Зеленского.

Продюсер отметил, что «Сваты» — достойный продукт и у создателей нет причин его стыдиться. Проект выпускала студия «Квартал 95», помимо Шефира продюсером сериала выступал Владимир Зеленский.

«Сваты» находились в стране под запретом с ноября 2017 года. Решение о возвращении проекта на телеэкраны Украины было принято в марте 2019 года Окружным административным судом Киева, а исполнителю главной роли, российскому актеру Федору Добронравову, разрешили въезд в страну. Проект транслирует телеканал «1+1». Съемки седьмого сезона проходят на Украине, выход новой части намечен на осень 2019 года.

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