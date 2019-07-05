От Зеленского потребовали вновь запретить «Сватов»

Президента Украины Владимира Зеленского призвали не допустить возвращения сериала «Сваты» на украинское телевидение. С таким обращением к главе государства обратился председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, видео с его речью опубликовано на YouTube.

Глава Госкино отметил, что сериал вернулся в эфир канала 1+1 благодаря решению Окружного административного суда Киева. В то же время были отменены приказы сразу нескольких ведомств — Госкино, Минкульта и Службы безопасности Украины.

«Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», — заявил он.

Ильенко напомнил Зеленскому, что он является президентом Украины, и потому должен «принять решение о дальнейшей судьбе сериала», а также показать, что для него является приоритетом — «возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства».

В июне Госкино отказало медиахолдингу 1+1 media в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты». Представители медиахолдинга обжаловали решение в суде.

Все сезоны сериала «Сваты» были запрещены к показу на территории Украины в ноябре 2017 года из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которого ранее внесли в список артистов, которые угрожают безопасности страны. Добронравова исключили из этого перечня в июне 2019-го.

Владимир Зеленский выступал продюсером «Сватов». Добронравов исполнял в сериале роль Ивана Будько.

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