Актер Зеленский фокусами объявил о закрытии «Сватов»

Украинский актер Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором на игре в наперстки изобразил ситуацию с закрытием сериала «Сваты». Ролик опубликован в Facebook в четверг, 30 ноября.

Артист продемонстрировал, как три стаканчика, которые он назвал «Минкульт», «СБУ» и «Госкино» пытаются накрыть шарик, представляющий «Сватов». Однако в ходе игры шарик исчезает.

«Даже не в этом вопрос. Вопрос — кто крутит наперстки? Время пошло», — добавил Зеленский.

В среду, 29 ноября, артист, также работающий художественным руководителем студии «Квартал 95», сообщил порталу «Гордон» о прекращении работы над сериалом. «Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — подчеркнул Зеленский.

До этого глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко заявил, что «Сватов» запретили к показу на территории страны — госрегистрацию сериала отменили, а прокатные удостоверения на все сезоны признали недействительными. Причиной послужило то, что главную роль в проекте сыграл российский актер Федор Добронравов, неоднократно выступавший с критикой украинских властей.

В России сериал демонстрировался на телеканале «Россия-1».

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