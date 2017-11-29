Украина все же запретила все сезоны «Сватов»

Сериал «Сваты» запретят к показу на территории Украины. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Госкино Филипп Ильенко.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты"», — написал Ильенко.

Накануне он говорил, что правовых оснований для запрета «Сватов» нет.

Как отмечает телеканал «Эспрессо», министерство культуры Украины запрещает фильмы и сериалы, в которых снимается российский актер Федор Добронравов. Артиста внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности страны.

Редакция задала вопрос по сериалу читателям сообщества во «ВКонтакте»:

В ноябре Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года. Он сыграл в «Сватах» одну из главных ролей.