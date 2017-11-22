Актеру Добронравову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову на три года. Об этом заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, актер поддерживал присоединение Крыма к России, которое на Украине называют аннексией. Кроме того, отмечает Гитлянская, Добронравов неоднократно посещал полуостров после этого, что СБУ квалифицирует как незаконное пересечение государственной границы.

Сам Добронравов в беседе с RT сказал, что не посещал Крым и Украину уже пять лет. «Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь»», — отметил он.

СБУ ранее запретила въезд на территорию Украины более 140 российским артистам, актерам и режиссерам. Черный список периодически пополняется.

Федор Добронравов — преимущественно комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам как «Сваты», «Ликвидация», «День радио», «Золотой теленок» и другим.