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16:36, 21 июля 2026Силовые структуры

Российский суд продлил арест известному в Европе торговцу человеческими органами

В Москве суд на полгода продлил арест торговцу почками Вольфману в клинике в Косово
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест гражданину Израиля Борису Вольфману, которого называют торговцем человеческими почками в европейской клинике Medicus в Косово. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, суд продлил Вольфману арест на полгода.

По информации следствия, израильтянин является участником международной сети «черных трансплантологов» из Косово. Мужчина обвиняется по статям о торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы. В России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вольфман 14 лет находился в международном розыске по линии Интерпола.

Ранее сообщалось, что перед российским судом фигурант ответит за преступления в отношении троих россиян, которых оставили без почек и обещанных подпольными трансплантологами денег.

В докладе миссии Евросоюза по верховенству закона он фигурирует как главарь группировки торговцев человеческими органами, действовавшей не только в Косово, но и в других странах, в том числе и в Коста-Рике. В 2013 году правоохранители в Косово расследовали не менее 30 эпизодов преступной деятельности фигурантов. После этого клинику Medicus закрыли.

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