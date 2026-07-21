Российский суд продлил арест известному в Европе торговцу человеческими органами

В Москве суд на полгода продлил арест торговцу почками Вольфману в клинике в Косово

В Москве суд продлил арест гражданину Израиля Борису Вольфману, которого называют торговцем человеческими почками в европейской клинике Medicus в Косово. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, суд продлил Вольфману арест на полгода.

По информации следствия, израильтянин является участником международной сети «черных трансплантологов» из Косово. Мужчина обвиняется по статям о торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы. В России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вольфман 14 лет находился в международном розыске по линии Интерпола.

Ранее сообщалось, что перед российским судом фигурант ответит за преступления в отношении троих россиян, которых оставили без почек и обещанных подпольными трансплантологами денег.

В докладе миссии Евросоюза по верховенству закона он фигурирует как главарь группировки торговцев человеческими органами, действовавшей не только в Косово, но и в других странах, в том числе и в Коста-Рике. В 2013 году правоохранители в Косово расследовали не менее 30 эпизодов преступной деятельности фигурантов. После этого клинику Medicus закрыли.