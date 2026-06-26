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16:17, 26 июня 2026Силовые структуры

Российский суд рассмотрит дело известного в Европе торговца человеческими почками

В Москве рассмотрят дело торговца почками людей Вольфмана в косовской клинике Medicus
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана, которого называют торговцем человеческими почками в европейской клинике Medicus в Косово. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, перед российским судом Вольфман ответит за преступления в отношении троих россиян, которых оставили без почек и обещанных подпольными трансплантологами денег. В докладе миссии Евросоюза по верховенству закона он фигурирует как главарь группировки торговцев человеческими органами, действовавшей не только в Косово и в других странах, в том числе и в Коста-Рике. Отмечается, что данных эпизодов в российском деле нет. Руководители клиники Medicus уже получили сроки в Европе.

В 2013 году правоохранители в Косово расследовали не менее 30 эпизодов преступной деятельности фигурантов. После этого клинику Medicus закрыли.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение израильтянину. Он обвиняется по статьям 127.1 УК РФ («Торговля людьми») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По ним ему грозит срок лишения свободы до 15 лет. В Россию его депортировали из Турции. Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался.

Потерпевшие и свидетели его опознали и рассказали, как их уговаривали на незаконные операции.

По данным правоохранителей, в 2006-2008 годах Вольфман был участником международной ОПГ трансплантологов. За вознаграждение в размере от 8 до 15 тысяч евро ее члены привлекали в качестве доноров граждан различных стран, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По версии следствия, Вольфман лично проводил переговоры с донорами и обеспечивал их документами.

Ранее в Петербурге раскрыли торговлю человеческими органами в Александровской больнице.

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