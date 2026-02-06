В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

В Санкт-Петербурге раскрыли торговлю человеческими органами в Александровской больнице. Под подозрением оказались заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации.

Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий. Во время обысков по месту работы фигурантов обнаружены человеческие останки. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Органы использовали как образцы косметологи и хирурги

Как выяснили следователи, предприниматель уговорил медика продавать ему невостребованные тела для изъятия внутренних органов и костных тканей. Чаще всего это были тела граждан, которые не имели родственников и вели асоциальный образ жизни. Их передавали разным коммерческим организациям, которые использовали органы в качестве образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии.

Кроме того, организациям разрешали проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов. Также оперативники зафиксировали случаи подмены тел умерших: это было необходимо для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство больницы в незаконной деятельности.

«Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, части тел пациентов отсекали на заказ. В частности, 37-летний бизнесмен Андрей М. имел беспрепятственный доступ в отделение и мог выбрать «понравившийся образец». Тела, которые должны были кремировать, использовались для опытов на курсах танатопрактиков в AnabiosS.

В Москве задержали торговца людьми

В октябре 2025 года в Москве задержали иностранца за торговлю людьми. Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции.

В России его разыскивали по обвинению в торговле людьми с 2006 по 2008 год в составе транснациональной организованной группы с целью изъятия их органов. По данным следствия, жизненно важные органы использовались в теневой трансплантологии.

Задержанный вместе с сообщниками втерлись в доверие к нескольким россиянам и убедили их приехать в Косово, где за денежную компенсацию они согласились на операцию по вырезанию почек. Операцию провели в одной из частных медицинских клиник Приштины.