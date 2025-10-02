В России задержали торговавшего людьми ради их органов иностранца

В Москве задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми

В Москве задержан разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми иностранец. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции. В России его разыскивали по обвинению в торговле людьми с 2006 по 2008 год в составе транснациональной организованной группы с целью изъятия их органов.

По данным следствия, жизненно важные органы брали для использования в теневой трансплантологии.

По словам официального представителя МВД России, задержанный вместе с сообщниками втерлись в доверие к нескольким россиянам и убедили их приехать в Косово, где за денежную компенсацию они согласились на операцию по вырезанию почек. Операцию провели в одной из частных медицинских клиник Приштины.

Ранее сообщалось, что суд в Майкопе заблокировал доступ к сайту, содержащему информацию о продаже человеческих органов.