Силовые структуры
18:44, 2 октября 2025Силовые структуры

В России задержали торговавшего людьми ради их органов иностранца

В Москве задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве задержан разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми иностранец. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции. В России его разыскивали по обвинению в торговле людьми с 2006 по 2008 год в составе транснациональной организованной группы с целью изъятия их органов.

По данным следствия, жизненно важные органы брали для использования в теневой трансплантологии.

По словам официального представителя МВД России, задержанный вместе с сообщниками втерлись в доверие к нескольким россиянам и убедили их приехать в Косово, где за денежную компенсацию они согласились на операцию по вырезанию почек. Операцию провели в одной из частных медицинских клиник Приштины.

Ранее сообщалось, что суд в Майкопе заблокировал доступ к сайту, содержащему информацию о продаже человеческих органов.

