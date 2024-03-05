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19:06, 5 марта 2024Силовые структуры

Российский суд заблокировал сайт по продаже человеческих органов

В Майкопе суд заблокировал сайт по продаже человеческих органов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Майкопе заблокировал доступ к сайту, содержащему информацию о продаже человеческих органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Адыгеи.

Уточняется, что сайт со сведениями о купле-продаже человеческих органов был выявлен в ходе мониторинга сети прокуратурой Майкопа. Ведомство сразу направило исковое заявление в суд с просьбой признать размещенную на данном ресурсе информацию запрещенной к распространению на территории России.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы постановил заблокировать Telegram-канал, в котором шла нелегальная торговля боевым огнестрельным оружием в онлайн режиме. С требованием о блокировке канала в суд обратилась прокуратура.

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