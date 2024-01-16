Московский суд заблокировал Telegram-канал по продаже боевого стрелкового оружия
Дорогомиловский суд Москвы постановил заблокировать Telegram-канал, в котором шла нелегальная торговля боевым огнестрельным оружием в онлайн режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.
С требованием о блокировке канала в суд обратилась прокуратура.
Судья удовлетворил административное исковое заявление и признал информацию, размещенную на странице сайта, запрещенной к распространению. Также в решении он отметил, что сведения, опубликованные в данном Telegram-канале, побуждали людей к анонимному и дистанционному приобретению боевого огнестрельного оружия, «способствуя совершению преступлений, в том числе террористической направленности».
Кроме того, суд напомнил, что указанное оружие, согласно закону, может поставляться только государственным военизированным организациям. На основании этого функционирование Telegram-канала было признано незаконным, в настоящее время он уже заблокирован.
Ранее Владимирская прокуратура потребовала заблокировать в России YouTube. Позже стало известно, что требования о блокировке касались лишь определенной информации, размещенной на видеохостинге.