Силовые структуры
Прокуратура российского города потребовала заблокировать YouTube
Прокуратура Владимира направила в суд требование заблокировать в России YouTube
Прокуратура города Владимир потребовала заблокировать в России YouTube. Об этом в пятницу, 24 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.
Надзорное ведомство направило соответствующий иск в Ленинский городской суд.
18 октября 2022 года глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.
Ранее 28 сентября 2022 года глава Минцифры Шадаев заявил, что планов заблокировать YouTube в России нет