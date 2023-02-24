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18:34, 24 февраля 2023Силовые структуры

Прокуратура российского города потребовала заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира направила в суд требование заблокировать в России YouTube

Фото: Unsplash

Прокуратура города Владимир потребовала заблокировать в России YouTube. Об этом в пятницу, 24 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

Надзорное ведомство направило соответствующий иск в Ленинский городской суд.

18 октября 2022 года глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

Ранее 28 сентября 2022 года глава Минцифры Шадаев заявил, что планов заблокировать YouTube в России нет

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Владимир Седов
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