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В Минцифры высказались о планах заблокировать YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что планов заблокировать YouTube в России нет

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Глава Минцифры России Максут Шадаев высказался о планах заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Его слова передает ТАСС.

Министр заявил, что «планов закрывать YouTube по-прежнему нет».

В июне Шадаев в беседе с журналистами назвал блокировку YouTube в России «самым последним шагом». По его мнению, в стране необходимо создать свою конкурентоспособную платформу.

Предположения о возможной блокировке YouTube начали появляться в сети после того, как в марте Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Facebook и Instagram, а владеющая ими корпорация Meta была признана экстремистской организацией и запрещена. Поводом стало сообщение о том, что компания разрешила соцсетям в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

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Евгения Наумова
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