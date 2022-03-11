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Пользователям Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в адрес россиян

Meta разрешит призывы к смерти россиян в соцсетях Facebook и Instagram

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на соответствующие письма модераторам площадок.

Речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Кроме того, ожидается, что не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина, Латвия, Литва и Эстония, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, а также к государствам Закавказья.

В Meta признали и объяснили свое решение

Позднее пресс-секретарь Meta Энди Стоун (Andy Stone) признал факт снятия запрета. Он объяснил, что на платформах разрешат призывать к насилию только в отношении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, за исключением пленных. В частности, будет разрешена риторика вроде фраз «смерть российским захватчикам».

Речь идет о формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию

Энди Стоунпресс-секретарь Meta

Аналогичные сообщения в отношении гражданских лиц будут блокироваться. Также под запретом останутся сообщения со способами убийства, заверил он.

В решении Meta увидели расизм

Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс отметил, что разрешение размещать призывы к насилию против россиян представляет собой примитивный расизм. «Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе. Разве мы раньше не видели этот хоррор?», — задался он вопросом.

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В комментариях к записи Стоуна пользователи также обратили внимание на избирательность политики Meta. В частности, высказывались сомнения, что модераторы позволили бы жителям Афганистана писать сообщения вроде «смерть американским захватчикам».

Блокировка Facebook в России

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Такая мера была принята в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Уточнялось, что с октября 2020 года было зафиксировано 25 подобных случаев, в частности, блокировка коснулась аккаунтов каналов «Звезда» и RT, агентств РИА Новости и Sputnik, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru».

24 февраля ведомство направило Meta Platforms письмо с требованием снять ограничения со страницы «Звезды». В послании отмечалось, что блокировка администрацией Facebook официального аккаунта российского телеканала «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей». После отказа со стороны администрации генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, и российский регулятор частично ограничил доступ к соцсети.

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До этого стало известно, что Facebook наложила ограничения на страницу «Звезды» минимум на 90 дней. В телеканале заявили, что решение платформы связано с якобы публикацией «фейков». Помимо того, 24 февраля на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь».

Марина Совина
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