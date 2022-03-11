Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Meta объяснила снятие запрета на призывы к смерти россиян в Facebook и Instagram

Meta назвала призывы к смерти россиян в Facebook «формой политического самовыражения»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания Meta Platforms подтвердила временное снятие запрета в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram на призывы к смерти в отношении россиян. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь компании Энди Стоун.

По его словам, речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

В комментариях в записи пользователи отметили избирательность компании. В частности, прозвучали сомнения, что вряд ли бы жителям Афганистана позволили бы в соцсетях писать «Смерть американским захватчикам».

Ранее из внутренней рассылки Meta Platforms стало известно, что компания временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Кроме того, ожидается, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Meta объяснила снятие запрета на призывы к смерти россиян в Facebook и Instagram
В США спрогнозировали сроки замещения российской нефти на мировом рынке
Меган Фокс снялась в откровенном наряде и сравнила его с бабушкиным диваном
Россиян из-за санкций лишат безлимитных тарифов на связь
Ученые научили муравьев находить раковые клетки по запаху
Американцы заявили об изменениях в образе жизни из-за роста цен на бензин
Иммунолог рассказал о возможной отмене масочного режима
Диетолог назвала помогающие в борьбе со стрессом продукты
Призывников в России захотели вызывать в военкомат без вручения повестки в руки
На поддержку российской экономики запланировали выделить более триллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.