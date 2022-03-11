Meta объяснила снятие запрета на призывы к смерти россиян в Facebook и Instagram
Американская компания Meta Platforms подтвердила временное снятие запрета в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram на призывы к смерти в отношении россиян. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь компании Энди Стоун.
По его словам, речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.
В комментариях в записи пользователи отметили избирательность компании. В частности, прозвучали сомнения, что вряд ли бы жителям Афганистана позволили бы в соцсетях писать «Смерть американским захватчикам».
Ранее из внутренней рассылки Meta Platforms стало известно, что компания временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Кроме того, ожидается, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.