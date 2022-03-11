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Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян

Meta разрешит призывы к смерти россиян в Facebook и Instagram

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ожидается, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Агентство ссылается на внутреннюю рассылку компании. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине.

О том, что Facebook заблокировали в России, сообщалось 4 марта. Такая мера была принята Роскомнадзором в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Уточнялось, что с октября 2020 года было зафиксировано 25 подобных случаев, в частности, блокировка коснулась аккаунтов каналов «Звезда» и RT, агентств РИА Новости и Sputnik, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru».

В тот же день стало известно об ограничении доступа к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

Марина Совина
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