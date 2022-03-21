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В России запретили Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы запретил Instagram и Facebook в России за экстремистскую деятельность

Фото: Shutterstock

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией, запретив в России Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta», — огласила постановление судья Ольга Солопова. В суде отметили, что соответствующее решение вступает в силу немедленно.

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Ранее сообщалось, что о немедленном прекращении деятельности компании просили суд Роскомнадзор и ФСБ. В частности, представитель ФСБ заявил, что деятельность корпорации направлена против России и Вооруженных сил РФ.

21 марта представители корпорации заявили, что российские суды не вправе рассматривать заявление Генпрокуратуры и попросили прекратить производство по делу.

В Meta сообщили, что компании не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и попросили назначить лингвистическую экспертизу. Однако суд отказал в проведении экспертизы.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее работу на территории России. Позже Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих.

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Асель Минбаева
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