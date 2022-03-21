Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Facebook попросил отложить суд о запрете деятельности в России

Meta попросила отложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки позиции

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) попросила отложить суд о запрете в России как экстремистской организации в связи с необходимостью подготовки юридической позиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Meta не было предоставлено достаточного времени для подготовки позиции и сбора доказательств. Согласно закону, на ознакомление с материалами дела и подготовку позиции Meta должна была получить 15 дней, и за те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела», — заявили в суде представители компании.

Корпорация также попросила назначить лингвистическую экспертизу в рамках заявления Генпрокуратуры о запрете ее деятельности в стране как экстремистской организации. «Meta просит назначить лингвистическую экспертизу тех высказываний, которые послужили основанием для обращения Генпрокуратуры», — говорится в заявлении.

Ранее 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

11 марта стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Кремль описал реакцию в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
По делу бывшего министра труда Дагестана обвинили 33 человек
Кремль отказался прекращать огонь на время переговоров с Киевом
В Кремле высказались о поддержке россиянами решений Путина
Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»
Кремль заявил о беспрецедентной русофобии в мире
Надаль сравнил себя с Рублевым
Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы
Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская
Нобелевский комитет отказался продлевать сроки номинации из-за Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.