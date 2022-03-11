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Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией

Фото: Carlos Barria / Reuters

Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Также Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета России (СКР) возбудить дело в отношении Meta «в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма") и пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия")».

Ранее Роскомнадзор направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. До этого стало известно, что американская корпорация планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Такая мера была принята в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.

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Варвара Кошечкина
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