Роскомнадзор потребовал Meta прокомментировать призывы к насилию в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал Meta прокомментировать информацию о разрешении призывов к насилию

Роскомнадзор направил американской компании Meta Platforms требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию [о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях]», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Кроме того, ожидается, что не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позднее Meta объяснила свое решение. Пресс-секретарь компании Энди Стоун (Andy Stone) признал факт снятия запрета. Он объяснил, что на платформах разрешат призывать к насилию только в отношении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, за исключением пленных.