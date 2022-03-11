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СК возбудил уголовное дело в отношении Meta

СК России возбудил уголовное дело в отношении Meta из-за призывов к насилию в Instagram

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщается в пятницу, 11 марта, на сайте СК РФ.

Отмечается, что действия корпорации содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудники следственных органов проводят необходимые мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Meta Platforms.

Ранее Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. До этого Роскомнадзор направил американской корпорации требование отреагировать на появившуюся информацию, то есть подтвердить или опровергнуть сообщения о разрешении призывов к насилию против россиян.

Накануне сообщалось, что Meta планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети также не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Дарья Кучерявых
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