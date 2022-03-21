Суд отказал Meta в лингвистической экспертизе в деле о запрете в России

Суд в Москве отказал компании Meta в лингвистической экспертизе в деле о запрете в России

Суд в Москве отказал американской компании Meta (бывшая Facebook) в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете ее деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказать представителям компании Meta в назначении лингвистической экспертизы», — огласила решение судья Ольга Солопова.

Против назначения экспертизы выступали представители прокуратуры и Роскомнадзора. Они утверждали, что представленные в суде материалы о рекламе компанией запрещенных в стране организаций не подлежат двоякой трактовке.

Ранее 21 марта представители корпорации заявили, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры и попросили прекратить производство по делу. В Meta сообщили, что компании не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и попросили назначить лингвистическую экспертизу.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее работу на территории России. Позже Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих.