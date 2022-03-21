Meta попросила прекратить производство по делу в России

Meta заявила, что российский суд не вправе рассматривать иск о запрете ее деятельности

Американская компания Meta (бывшая Facebook) в суде в Москве попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности на территории России. Юрист Meta заявила, что суд в РФ не вправе рассматривать соответствующее заявление Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим прекратить производство по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения», — цитирует издание адвоката компании. Представительница организации подчеркнула, что так как Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту ее регистрации.

Ранее стало известно, что Meta попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств.

Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ 11 марта. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Meta. Уточнялось, что в действиях компании были обнаружены признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности и содействия терроризму.

Перед этим агентство Reuters сообщило, что Meta временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позже в компании заявили, что призывы к насилию против российских гражданских лиц будут блокироваться.