Роскомнадзор и ФСБ попросили суд запретить Meta в России
Роскомнадзор и ФСБ попросили суд немедленно запретить деятельность американской компании Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) на территории России из-за ее экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, представитель ФСБ заявил, что деятельность корпорации направлена против России и ее вооруженных сил. «Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал он.
С такой же просьбой выступили и в Роскомнадзоре. Ведомство обвинило корпорацию в распространении экстремистской информации.
Ранее 21 марта сообщалось, что Meta попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности в России. Юрист компании заявила, что суд в Москве не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры. После этого стало известно, что инстанция отказалась прекращать рассмотрение заявления о запрете деятельности корпорации.
11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в стране. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании.
Поводом стало сообщение о том, что Meta временно разрешит принадлежащим ей социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.