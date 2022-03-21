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Роскомнадзор и ФСБ попросили суд запретить Meta в России

В Роскомнадзоре и ФСБ попросили запретить Meta в России из-за экстремистской деятельности

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Роскомнадзор и ФСБ попросили суд немедленно запретить деятельность американской компании Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) на территории России из-за ее экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, представитель ФСБ заявил, что деятельность корпорации направлена против России и ее вооруженных сил. «Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал он.

С такой же просьбой выступили и в Роскомнадзоре. Ведомство обвинило корпорацию в распространении экстремистской информации.

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3 марта

Ранее 21 марта сообщалось, что Meta попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности в России. Юрист компании заявила, что суд в Москве не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры. После этого стало известно, что инстанция отказалась прекращать рассмотрение заявления о запрете деятельности корпорации.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в стране. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании.

Поводом стало сообщение о том, что Meta временно разрешит принадлежащим ей социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Евгения Наумова
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