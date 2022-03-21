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Суд отказался прекращать рассмотрение дела о запрете деятельности Facebook

Суд в Москве отказался прекращать рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете Meta

Фото: Carlos Barria / Reuters

Суд в Москве отказался прекращать рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности американской компании Meta (бывшая Facebook) как экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства представителей Meta о прекращении производства по настоящему делу отказать», — заявила судья Ольга Солопова. Суд также отказал корпорации в переносе заседания.

Ранее 21 марта сообщалось, что корпорация попросила прекратить производство по делу о запрете ее деятельности на территории России. Представители Meta заявили, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры.

Meta также попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих.

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Асель Минбаева
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